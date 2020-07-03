شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 480 فندقا فى 19 محافظة على شهادة السلامة الصحية..والبحر الأحمر بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية حتى الآن، 480 فندقا فى 19 محافظة على مستوى الجمهوية، وتتصدر محافظة البحر الأحمر قائمة الفنادق المعتمدة، وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وخلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي تسلم ما يقرب من 179 فندقا بـ 14 محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبري ومطروح ودمياط والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وجاء توزيع الفنادق كالتالى: 31 فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد بمحافظة شمال سيناء و 63 فندقا بمحافظة البحر الاحمر، و 38 فندقا بالقاهرة الكبرى، وفندقين بمحافظة مطروح، و 8 فنادق بمحافظة دمياط، و 3 فنادق بمحافظة الاسماعيلية.

كما أقرت اللجنة باستيفاء 5 فنادق بمحافظة السويس، و 9 فنادق بمحافظة المنيا، و 5 فنادق بمحافظة أسيوط، و 3 فنادق بمحافظة سوهاج، وفندقين بمحافظة أسوان، و 8 فنادق بمحافظة الأقصر، وفندق واحد بمحافظة قنا.

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وأهابت وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

في ثاني أيام استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، استقبلت مدينتي الغردقة وشرم الشيح اليوم الخميس طائرتين من دولتي سويسرا وبيلاروسيا على متنهما 313 سائحاَ.

ويأتى ذلك فى اطار استئناف حركة السياحة الدولية منذذ أول يوليو الجارى، حيث استقبلت الغردقة وشرم الشيخ أربع طائرات من اسواق سياحية مختلفة وكان في استقبالهم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وقام مكتب الهيئة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الركاب، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السائحين.