شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: وصول 8 رحلات طيران تقل 1435 عاملا مصريا من العالقين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الجمعة، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 17 رحلة طيران تحمل على متنها 3080 راكبا إلى مطارات 6 دول : مصر ، الإمارات ، والهند، وباكستان ، ولبنان ، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1435 عاملا مصريا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى مطارى القاهرة ، وسوهاج ، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 3 يوليو ، وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص ، على متنها جميعا 1435 عاملا.

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وقال : إن الرحلة الأولى سوف تصل على الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت الساعة 8.15 وعلى متنها 290 عاملا وتصل مطار القاهرة ، والثانية الكويتية رقم 1645 وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

والثالثة على طيران العربية - مصر رحلة رقم 554 قيام من الكويت 11.55 وعلى متنها 145 عاملا ، وصول مطار الإسكندرية ، والرحلة الرابعة الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14.15على متنها 290 عاملا تصل لمطار القاهرة .

والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا ، أما الرحلة السادسة على طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران العربية - مصر قيام من الكويت 19.20 وصول الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة على طيران الجزيرة قيام من الكويت 20.15 وصول الأقصر على متنها 145 عاملا ، وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.