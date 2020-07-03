شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل كوبرى إمبابة للسكة الحديد الأثرى.. اعرف تاريخه ومشروع تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير الانتهاء من تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل وإعادة تشغيله، ويقدم اليوم في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا الكوبرى. ١- راعت وزارة خلال تنفيذ مشروع تطويره المحافظة على النسق التاريخي للكوبري. ٢- يرجع تاريخ إنشاء الكوبرى إلى عام 1892. ٣- حرصت وزارة النقل خلال تطويره على استخدام قطاعات الكوبري الأصلية في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وإعادة التشغيل الكهروميكانيكي للفتحة الملاحية المتحركة. ٤- تضمنت أعمال التطوير إعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبري والمداخل والمخارج على ضفتي النيل. ٥- مشروع رفع كفاءة الكوبرى تضمن التطوير الشامل لمشيات الأفراد بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدلاً منها. ٦- تطوير الكوبرى شمل إعادة تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري وتركيب عدد (90) من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشايات العلوية. ٧- قامت بتنفيذ المشروع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل. ٨- كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها 11 كوبري. Advertisements ٩- الكوبرى عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالي للكوبري 490 مترا. ١٠- يحمل الكوبرى خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا. ١١- كوبرى إمبابة عبارة عن كوبري حديدي يقع شمال القاهرة على نهر النيل يربط بين القاهرة والجيزة وتحديدا يربط بين حي بولاق أبو العلا وروض الفرج بحي إمبابة بالجيز. ١٢- الكوبرى مزود بحارتين لعبور السيارات على حواف الكوبري وممران سطحييان لعبور المشاة أما اتجاهات القطارات عليه قادمة من القاهرة إلى قنا والأقصر وأسوان والعكس. ١٣- قام بتنفيذ الكوبرى الاستشاري المهندس الفرنسي دافيد ترامبلي. ١٤- تم افتتاح الكوبري رسمياً في 15 مايو 1892 بواسطة الخديوى عباس حلمى الثانى.

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