شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على المقاهى بأحياء القاهرة للرقابة على الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أحياء المعادى ووسط القاهرة والزيتون ومدينة نصر وبولاق أبو العلا والأزبكية بتنفيذ حملات مفاجئة على المقاهى لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم رفع اشغالات وقطع مرافق عداد كهرباء وغلق وتشميع أكثر من كافيه.

كما قام حى المعادى بإزالة مخالفات ومصادرة شيش وإشغالات مقاه وإيداعها مخازن الحى مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

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كما قام حى وسط القاهرة بغلق وتشميع جيم مخالف للإجراءات الاحترازية بشارع حسن خليل من طومان باى، جاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بالمرور الدورى صباحًا ومساءً لمتابعة التزام المطاعم والمقاهى بالعمل بطاقة 25% مع منع الشيشة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة وعدم السماح بأى إشغال للطريق وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.