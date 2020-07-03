شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتدريب النفس قبل وبعد ارتداء الكمامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا لما نمر به يوميا من مشاكل وصعوبة في التنفس بسبب الكمامة، التي تعتبر سلاحنا الدفاعي الأول ضد فيروس كورونا، ولأن الكمامة أصبحت شريكا أساسيا لنا في كل الأماكن التي نتواجد بها، فيجب علينا أن نقوم بتدريب الجهاز التنفسي، على بعض التمارين الرياضية للنفس لكي نستيطع مواجهة مشكلة التنفس.

وتقدم نرمين غانم مدربة اللياقة والمرونة، مجموعة من النصائح لتدريب الجهاز التنفسي قبل وبعد ارتداء الكمامة .