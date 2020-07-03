شكرا لقرائتكم خبر عن 610 سائح× 48 ساعة.. السياحة الدولية تعود للمقاصد السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار يومين استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغرردقة عدد من الوفود السياحية فى أول استئناف لحركة السياحة الدولية، حيث بلغ إجمالى الوفود بين المدينتين 610 سائح من ثلاث دول هى أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا، وحرصت وزارة السياحة والآثار على تواجد وفد من هيئة تنشيط السياحة فى المطارات ليكون فى استقبال السائحين، حيث قام أعضاء مكتب الهيئة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الركاب، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السائحين.

وفى محاولة لمساعدة السائحين المتواجدين بمصر للتواصل المباشر مع وزارة السياحة والاثار فى حال وجود أى شكاوى او استفسارات، تم تطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم 19654 والذي اطلقته الوزارة في شهر ابريل الماضي ليشمل استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه.

ومن جانبها أوضحت الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن تفعيل وتطوير هذا الخط الساخن تم بالتعاون مع أحد الشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة الي انه سيقوم بتلقي كافة استفسارات السائحين والتي من بينها المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والاماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها وذلك في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اصدرتها الوزارة.

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وسيستقبل الخط مكالمات السائحين طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً باللغتين العربية والانجليزية، لافتة الي انه سوف يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة استفساراته ومقترحاته والرد عليه فورا والقيام بحل أية مشكلة قد تواجهه.

كما أن خدمة الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضاءة فترة أجازتهم بمصر.