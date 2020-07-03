شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج أورام الثدى بالجيزة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات اعتبارا من يوم السبت 4 يوليو 2020 للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

وأوضح المحافظ إنه سيتم تنفيذ المبادرة فى 25% من الوحدات الصحية بالمحافظة بإجمالي 62 وحدة صحية موزعة على 22 إدارة صحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد مضيفاً إنه سيتم العمل أيضا من خلال 5 مستشفيات إحالة على أن يتم استكمال العمل بجميع الوحدات الصحية اعتبارا من أول سبتمبر 2020 .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم وتقديم العلاج وفى حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة وضعت خطة لتوعية السيدات بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأكد محافظ الجيزة أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان تم تحديد الوحدات الصحية التى سيتم إجراء المبادرة بها وهى الوحدات الصحية بمنشأة القناطر ونكلا ووردان وبنى سلامة والمناشي البلد وذات الكوم بالإدارات الصحية لشرق وغرب منشأه القناطر ومكتب صحة الدقي وكفر الواصلين و دير الميمون والكريمات وعرب بني صالح ومنيل السلطان بمركز أطفيح و مركز طب الأسرة بميت عقبة بالعجوزة وشبرامنت وترسا بمركز أبو النمرس ووحدة رعاية الطفل بجنوب الجيزة و كفر شحاته والقطورى والرقة الغربية و ميت القائد والمتانيا وكفر الرفاعي والدناوية و برنشت بالإدارة الصحية لجنوب وشمال العياط و أم خنان بالحوامدية و كفر نصار و نزلة السمان بالإدارة الصحية بالهرم والطالبية والكونيسة بالإدارة الصحية بالعمرانية و مكتب صحة بولاق الدكرور وكفر طهرمس وبولاق الحضري بالإدارة الصحية ببولاق الدكرور.

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ووحدة رعاية الطفل بالبدرشين و ميت رهينة وسقارة ودهشور وأبو رجوان بحري بالإدارة الصحية بالبدرشين والوحدات الصحية بالأخصاص والشوبك والمنيا والفهمين والغمازه الصغرى والديسمى ونجوع العرب و رعايه طفل الصف و الجزيرة الشقراء بالإدارة الصحية بالصف ووراق الحضر وطناش بالإدارة الصحية بالوراق والوحدة الصحية بكرداسة والمعتمدية بمدينة كرداسة والوحدة الصحية بالشيخ زايد وبالوحدات الصحية بالواحات البحرية بمنديشة ورعاية طفل الواحات بالباويطى والإدارة الصحية بشمال الجيزة بوحدتى غرب المطار وعزيز عزت وفى مدينة 6 أكتوبر بالوحدات الصحية بالحصرى وأبو الوفا بالمنطقة الخامسة والسادسة وبالادارة الصحية باوسيم فى وحدات ببشتيل وبرطس والبراجيل .

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة من خلال التنسيق مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية لكافة المرضي بالتوازى مع مواجهة فيروس كورونا