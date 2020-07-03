شكرا لقرائتكم خبر عن "توى العالمية" تتيح حجز رحلات لشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم أول سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اأتاحت مجموعة توى العالمية للسياحة والسفر عبر موقعها الرسمى، حجز رحلات لمصر بداية من سبتمبر المقبل، حيث شملت الرحلات اجازات بفنادق ومنتجعات شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة، حيث تتوقع المجموعة استئناف السفر بين مصر وألمانيا نهاية اغسطس.

ويمثل السوق الالمانى أهمية كبرى بالنسبة للسياحة المصرية، حيث يتصدر الأسواق المصدرة للسياحة لمصر فى أوروبا، فضلا عن السائح الالمانى يتميز بأنه عالى الانفاق خلال الرحلات السياحية.

وبدأت مجموعة توى العالمية للسياحة "TUI" في فتح متاجرها تدريجيًا مرة أخرى اعتبارًا من 9 يونيو بعد الإغلاق المفروض بسبب أزمة الفيروسات التاجية.

وقالت الشركة الالمانية فى بيان أنه سيتم إعادة فتح 18 متجرًا مرحلة اولى، وارتفع بحلول 16 يونيو ، ل 105 متجر تابعة للمجموعة أبوابها للعملاء مرة أخرى.

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وأكدت المجموعة أن الطلب ازداد على العطلات بسرعة في الأيام الأخيرة ، بفضل الإشارات الإيجابية المتعلقة بالسفر إلى الخارج خلال العطلة الصيفية، وقالت المجموعة "بدأ الناس يفكرون في الأعياد الكبيرة التي ستبدأ في غضون أسابيع قليلة ، أو أنهم يتطلعون بالفعل إلى عطلات الشتاء".

وكان الرئيس التنفيذي فريتز جوسن لمجموعة توى العالمية للسياحة قال ان حجوزات برامج صيف 2020 تم بيعها بنسبة 35%، وذلك على الرغم من أننا عادة ما نكون عند 59٪ الآن، لذلك لا يزال من الممكن إعادة تنشيط البرنامج في الصيف حيث تكون البلدان مفتوحة.

وأكد ان توى على استعداد لاستئناف العمليات من ألمانيا بمجرد إعادة فتح الحدود ، فى حين ان العطلات إلى جزر البليار والكناري واليونان وقبرص وكذلك الرحلات البحرية في بحر الشمال من المرجح أن تكون متاحة أولاً.

وأضاف "نحن على استعداد للقيام برحلات - ليس في كل مكان. لكن نعتقد أن شهر يوليو سيشهد عملية استئناف السياحة الدولية، ولكن سنكون مستعدين للذهاب إلى وجهات انتقائية.