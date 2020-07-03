شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. النيابة الإدارية تعلن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون دفعة 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، إعلان النيابة الإدارية عن مسابقة لتعيين معاونين، بدفعة 2017، وتقارير مختلفة جول العالم عن مستجدات فيروس كورونا، وتغطيان رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

رئيس مصلحة الضرائب: لا توجد أى نية أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك

نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه لا توجد أي نية أوأية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحاً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب عليه.

تنقيب شخصين عن الآثار يقود لكشف أثرى جديد في إسنا .. صور

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالأقصر لتنقيبهما عن الآثار ، مما أدى ل كشف أثرى عن "إمتداد لمعبد إسنا".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام شخصان "طالب- عاطل مُقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر" بالحفر خلسة بمنزل أحدهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، وضبط المتهمين، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى الحفر، وتبين وجود حفرة دائرية الشكل "بقطر 1,5م وعمق 5 م" يوجد فى نهايتها حفرتين.

شاهد.. مسجد السلطان حسن معجزة معمارية تزين الـ100 جنيه

سيشهد مسجد السلطان حسن منفردا اليوم صلاة الجمعة، بعد قرار وزارة الأوقاف نقل الصلاة منه بعد محدود من المصلين، والمسجد الأثرى العريق السلطان حسن موجود فى حى القلعة بمصر القديمة، ويعد تحفة معمارية إعجازية حيث يضم العديد من الزخارف الإسلامية وصفه المستشرق الفرنسى جاستون فييت بقوله:"قد يكون هذا الجامع هو الوحيد بين جوامع القاهرة الذي جمع بين قوة البناء وعظمته ورقة الزخرفة وجمالها، ولا ريب أن هذا البناء العالمي الشهرة والعظيم القيمة رمز لمجد الإسلام وقوته وعظمته مقررة معترف بها"

رئيس قبرص ردا على استفزازات تركيا: "لن نكون ليبيا أو سوريا أو العراق"

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم الجمعة/، إن حل القضية القبرصية يصب في مصلحة الجميع من القبارصة وغيرهم، مشيراً إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك أن قبرص لا يمكن أن تصبح ليبيا جديدة أو العراق أو سوريا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أناستاسياديس بمناسبة الذكرى 44 على تأسيس حزب دي سي الحاكم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) على موقعها الالكتروني.

غدا استمرار ارتفاع درجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى 38 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل

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انفجار ضخم في مصنع للألعاب النارية بشمال غرب تركيا و40 مصابا حصيلة أولية

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن مسؤول محلي قوله إن انفجارا ضخما وقع في مصنع للألعاب النارية في إقليم صقاريا شمال غرب تركيا اليوم الجمعة بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع.

وبثت محطة (سي.إن.إن ترك) لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار.

ذاكر فى البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة 2020 فى مادة الفيزياء الجزء الثانى.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

بدأ طلاب الثانوية العامة أداء الامتحانات منذ أيام قليلة، وكانت البداية بامتحان مادة اللغة العربية يوم 21 يونيو الماضى، وستستمر حتى يوم 21 من شهر يوليو، لذا حرصًا من جريدة ”الخليج 365” على دورها الاجتماعى تجاه الطلاب، وكما عودناهم كل عام، نقدم لهم أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى كل المواد على مدار الفترة المقبلة حتى نهاية الامتحانات، لمساعدة الطلاب على المذاكرة جيدًا قبل موعد الامتحان المحدد، من خلال نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد.

بالمنيا الجديدة

صور..وزير الإسكان: تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA"

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لـ528 وحدة سكنية (22 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمدينة المنيا الجديدة، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات وواجهات العمارات تزامناً مع أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع.

الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا لإعلان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ غدا

تعقد الهيئه الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيًا بمقر الهيئه العامة للاستعلامات غدًا السبت الساعة الثالثة عصرًا، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وميعاد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية.

أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يسجل 796 جنيها

سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعاً بقيمة جنيهين فقط، وذلك بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً من 1770 إلى 1776 دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب بسوق الصاغة ليرتفع مسجلاً 796 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في مصر.

فايلر يطلب تقريراً من سيزا حول مدى التزام صالح جمعة فى تدريبات الأهلي

طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من ديفيد سيزا المدرب العام للفريق تجهيز تقرير خاص عن صالح جمعة لاعب الفريق ومدى التزامه خلال الفترة الماضية بعدما شارك فى تدريبات الفريق الجماعية وكذلك جديته ووزنه وغيرها من الأمور التى سيُناقشها ويبحثها المدير الفنى للفريق بعد عودته من إجازته الحالية فى سويسرا، وسيكون لهذا التقرير دور فى تحديد مصير صالح جمعة ومشاركته فى التدريبات الفريق المقبلة من عدمها، خاصة أن صالح كان يتدرب بمفرده فى "الجيم" طوال الفترة الماضية قبل أن يوافق فايلر على مشاركة اللاعب فى التدريبات الجماعية وهو ما وصفه البعض بإمكانية العفو عن اللاعب وعودته لللتدريبات فى وجود فايلر ثم المشاركة فى بطولة الدورى التى تقرر استئنافها يوم 7 أغسطس المقبل حسبما أعلن اتحاد الكرة مؤخراً.

مانشستر سيتي مازحا بعد اكتساح ليفربول برباعية: "البسوا السماوى بيخافوا منه"

مازح نادى مانشستر سيتي الإنجليزى جمهوره عقب اكتساحه غريمه ليفربول برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من "البريميرليج"، واستعان حساب المان سيتي بالعربي على "تويتر" بجملة شهيرة قالها النجم أحمد عز فى فيلم "الممر" وهى "البسوا المموه بيخافوا منه".

النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة دفعة 2017

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.

ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا: