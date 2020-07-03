شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية روسيا: مباردة القاهرة بشأن ليبيا يمكن أن تشكل منطلقاً للحوار السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، إن مبادرة القاهرة بشأن ليبيا، يمكن أن تشكل منطلقا للحوار السياسى الليبى، داعيا لوقف إطلاق النار في ليبيا، موضحاً أن روسيا ستستأنف عمل سفارتها في ليبيا من تونس، وذلك بحسب فضائية سكاي نيوز.

وذكرت مصادر عسكرية ليبية، أن القوات المسلحة في ليبيا تعزز دفاعاتها في سرت والجفرة، لمواجهة أي محاولات من القوات التابعة لحكومة "الوفاق" أو المرتزقة، للتقدم نحو المنطقتين، مشيرة إلى صدور تعليمات من قيادة الجيش الليبي بالتعامل المباشر مع أي هدف يسعى للتقدم نحو سرت والجفرة من غرب البلاد.