"احنا هنا مستعدين"..فيديو يبرز تدريبات واستعدادات الداخلية لمواجهة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز فيديو تحت شعار "إحنا هنا مستعدين" لوزارة الداخلية، استعدادات عيون مصر الساهرة في مواجهة كافة صور الخروج عن القانون. ويبرز الفيديو التدريبات الاحترافية التي يتلقها رجال الشرطة لمواجهة كافة الأخطار وقدرتهم على التعامل والتصدي للخارجين عن القانون، وحماية الجبهة الداخلية للبلاد. Advertisements ويحتفل الشعب المصري اليوم، بذكرى الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة شعبية طالبت برحيل نظام جماعة الاخوان من الحكم، لتدخل مصر بعدها مرحلة جديدة من البناء والتعمير في شتىء المجالات.

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