محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أجرى مستشفى المنيرة العام بالقاهرة، 3 ولادات قيصرية في أقل من 24 ساعة لأمهات مشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو إيجابي محولين من مستشفيات مختلفة مع أخذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامة الأمهات والأجنة.
وقال الدكتور كريم سالم، مدير المستشفى، إن إحدى الحالات كانت حامل 29 أسبوعا مع جفاف شديد بالسائل المحيط بالجنين، وكانت مخاطرة كبيرة للحفاظ على الجنين، ونجحت الولادة وتم دخول الأطفال الحضانة.
وأوضح أن قسم النساء لم يتوان عن أداء واجبه رغم المخاطر الكبيرة، وكذلك فريق الحضانة ومتابعة المواليد، لافتا إلى أن المستشفى تستقبل جميع العمليات الجراحية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشتبه إصابتهم بكورونا.. 3 حالات ولادة ناجحة بمستشفى المنيرة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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