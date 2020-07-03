وزير التنمية المحلية يوجه بالتحقيق في واقعة سقوط عقار مخالف على حفار خلال إزالته​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتصالاً هاتفياً باللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة واقعة انهيار عقار مخالف أثناء عملية إزالته على حفار وبداخله سائقه بمنطقة بشيتل التابعة لمركز ومدينة أوسيم.

وحرص شعراوي، على الاطمئنان على سلامة وصحة السائق ووجه بإجراء الكشف الطبي اللازم له ، حيث أكد المحافظ أنه لم يصب بأي أذى كما أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المشاركين في حملة الإزالة، والحفار الذي سقط عليه العقار انكسر جزء في مقدمته.

وأضاف المحافظ، أن العقار المنهار عبارة عن فيلا تم بناءها بشارع الكباش ببشتيل بدون الحصول على التراخيص اللازمة ومخالفة القانون وذلك على ارتفاع 4 طوابق بمساحة 350 مترا تقريبا.

Advertisements

ووجه اللواء محمود شعراوي، بإحالة الواقعة للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة العاملين في حملة الإزالة وعدم تطبيق المعايير الهندسية في عملية الإزالة مما تسبب في سقوط العقار فوق الحفار.

وشدد شعراوي، على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في حملات إزالة العقارات المخالفة سواء المقامة بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة عدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرارات وقف البناء وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين، وإحالة كافة المخالفات للنيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما طالب شعراوي، بضرورة التنبيه على مقاولي الهدم والأحياء والإدارات الهندسية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية المشاركين في حملات الإزالة التى تشهدها المحافظة سواء عمال أو متابعين أو فنيين وعدم الإهمال في تنفيذ قرار الإزالة.