"متقلقوش إحنا هنا مستعدين" فيديو يبرز تدريبات واستعدادات الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعد قطاع الإعلام ولاعلاقات العامة فيديو يرصد استعدادت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون. ورصد الفيديو الذي يحمل شعار "إحنا هنا مستعدين" لوزارة الداخلية، تدريبات رجال الشرطة ومدى استعدادهم لمواجهة كافة الأخطار وقدرتهم على التعامل والتصدي للخارجين عن القانون.

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