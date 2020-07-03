هيروين وبانجو.. الداخلية تلاحق تجار المخدرات بـ 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شن حملاتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وأثمرت جهود الحملات بعدد من المحافظات عن ضبط (شخصين لهما معلومات مسجلة") حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية وبحوزتهما (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (113 ألف جنيه تقريباً).

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وضُبط (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمدخل قرية رأس الحكمة بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (عدد 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض ) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (560 ألف جنيه تقريباً).

كما تم ضبط 7 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزتهم نصف كيلو من مخدر الهيروين ومبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.