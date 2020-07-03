تحويلات وتعزيزات مرورية لإجراء بعض الإصلاحات بنفق زهراء المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح كمرة نفق زهراء المعادي "سقف النفق" القادم من زهراء المعادى تجاه المعادي. وأضافت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عبر صفحة وزارة الداخلية الرسمية "فيس بوك" بأنه سيتم غلق نفق زهراء المعادى ليلاً ونهاراً، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد المقبل، وتحويل حركة المرور للقادم من مناطق زهراء المعادى تجاه الأتوستراد. وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

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