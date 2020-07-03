مشاجرة وإطلاق نار تُسقط عصابة سرقة المواد البترولية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب بالشرقية.

تبلغ لمركز شرطة بلبيس (بمديرية أمن الشرقية) من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر) مُصاباً بطلق ناري بالكتف الأيسر.

وانتقلت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية وبمناقشة المُصاب، أقر باشتراكه مع (أربعة أشخاص "محددين") في تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية "بنزين - سولار" من خطوط أنابيب نقل المواد البترولية بنطاق محافظة السويس.

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وأضاف المتهم بأنه حال استقلاله وباقي المتهمين سيارتين (ملاكي - نقل فنطاس) ملك أحد المتهمين، وتوجههم لسرقة المواد البترولية، حدثت مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص بتلك المنطقة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية مما أدى لحدوث إصىابته.

وباستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط اثنين منهم والسيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهم المُصاب أيداها، كما قررا بسرقة كمية من المواد البترولية بلغت حوالي (حوالي 31 طن سولار) من ذات المنطقة بالاشتراك مع (شخصين آخرين "تم ضبط أحدهما") باستخدام سيارة نقل فنطاس "ملك أحدهما" وقيامهم ببيع كمية السولار المستولى عليها لمالك محطة وقود (تم ضبطه) مقابل مبلغ (203 ألف جنيه) كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.