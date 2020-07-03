ضبط 4 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية بحوزته 4200 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بمنطقة السيدة زينب. كانت إدارة مباحث التموين بالقاهرة تمكنت من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (4200 قطعة مستلزمات طبية)مجهولة المصدر، ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. جرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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