حجم تعاملاتهما مليون دولار.. ضبط شخصين لاتجارهما في العملة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (موظف بشركة صرافة ، حاصل على دبلوم تجارة) بممارسة نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتحويل الأموال خارج البنوك المعتمدة مقابل الحصول على عمولة بما يُعرف بنظام " المقاصة " بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة ، وضبطهما حال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما (18700 دولار أمريكي – 10000 جنيه مصري - 500 يورو أوروبي - 535 ريال سعودي- 660 درهم إماراتي).. كما تم ضبط بحوزة "الموظف" تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع .

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وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفية.

وبالفحص تبين أن حجم تعاملاتهما في مجال تحويل الأموال خلال العام الجاري بلغ نحو مليون ومائتان ألف دولار أمريكي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.