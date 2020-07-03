محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسه المستشار لاشين إبراهيم، غدا السبت، مؤتمرا صحفيًا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة، إنه سوف يتم الإعلان عن موعد دعوه الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. مؤتمر صحفي لـ "الوطنية للانتخابات" للإعلان عن موعد انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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