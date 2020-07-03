الداخلية تضبط 34 تشكيلا عصابيا بمديريات الأمن خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية عن حصيلة المجهودات الأمنية التي شنتها قوات الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مدار الأسبوع الماضي.
وأثمرت جهو الحملات عن ضبط 34 تشكيلا عصابيا تم ضبطها خلال هذا الأسبوع بلغ إجمالي المتهمين فيها 76 متهمًا؛ ارتكبوا 46 حادثًا متنوعًا.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.
جرى اتخاذ لإجراءات اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.
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