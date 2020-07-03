الداخلية: الأحوال المدنية تُصدر مليون وثيقة بطاقة وشهادة ميلاد خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية، جهوده في مجال إصدار البطاقات والشهادت والوثائق المميكنة وكذا في مكافحة الجريمة خلال شهر يونيو الماضي.

ونجحالقطاه في إصدار وتجديد (1202184) بطاقة رقم قومي في مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار شهادات ميلاد لعدد (2311566 شخص) وإصدار (عدد 78267 قيد عائلي)، وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار (2045 شهادة قيد وقائع ميلاد أول مرة – عدد 286 شهادة ساقط قيد ميلاد – عدد 28 شهادة ساقط قيد وفــاة – عدد 320 شهادة قيد وقائع الزواج – عدد 273 شهادة قرار تصحيح – عدد 6824 وثيقة مترجمة).

وأثمرت جهود القطاع الامن العام مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات : أسفرت جهود إدارة البحث الجنائي بالقطاع عن ضبط عدد (3226) قضية أبرزها (تزوير مستندات – تشكيلات عصابية -إغفال بيانات – انتحالات – قضايا أخرى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل قضية وباشرت النيابة التحقيق.