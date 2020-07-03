أخبار مصر | الهلال الأحمر يدعم مؤسسات العزل الطبي بجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر يدعم مؤسسات العزل الطبي بجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت المدرسة الفندقية بمدينة الطور بجنوب سيناء، والمخصصة للعزل الطبي، مستلزمات الحماية والأدوات اللازمة لدعم الفرق الطبية ومنها ملايات للأسرة أحادية الاستخدام وأخرى متعددة الاستخدام وأكياس مخدات ومطهرات ونظارات واقية للحماية وملابس طبية وزجاجات هاند جيل وجوانتيات طبية وكمامات، وذلك من الهلال الأحمر المصري.

ويأتي ذلك ضمن خطة الهلال الأحمر المصري لمواجهة أزمة فيروس كورونا والتي تتضمن مجموعة من المحاور أهمها دعم مناطق العزل المختلفة علي مستوي جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى حملات التوعية والتعقيم وتنظيم صرف المعاشات والمستحقات المالية والدعم النفسي والتدخلات الأغاثية للمناطق المتضررة والمصابة جراء فيروس كورونا والتي انطلقت على مستوى المحافظة منذ بدء الأزمة.

وكان في استقبال فريق الهلال الأحمر، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي وجه الشكر للهلال الأحمر ومتطوعيه.

ويستمر الهلال الأحمر المصري، في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأسبوع التاسع على التوالي من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر إحتياجا.

وقامت فرق متطوعي الهلال الأحمر بتقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 124 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 124 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

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ونظم الهلال الأحمر المصري 120 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع 24000 من المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.

وتضمنت هذه الأعمال أيضا 201 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، استفاد منها 40200 مواطنا.

كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالي 61 تدخل لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة، بإجمالي 7359 مادة إغاثية.

نفذ تلك المهام 929 متطوع يوميا بإجمالي ساعات عمل 14684 ساعة على مدار الأسبوع.

وأكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، علي أنه يتم تقديم الخدمات المختلفه من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال 6780 متطوعًا تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.