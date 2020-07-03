شكرا لقرائتكم خبر عن يحل أزمة الأعلاف بمطروح.. باحثون يطورون نبات البانيكم لتحمل ظروف أشد ملوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز بحوث الصحراء بضرورة التوسع الافقي لزراعة المراعي بالساحل الشمالي الغربي ومطروح وبدعم من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، في تصريحات صحفية الجمعة، أنه تم تجهيز دورة إنتاج شتلات نبات البيانكم المتحمل للملوحة العالية بعد فترة 19 يوما من عملية الزراعة للتقاوي بصوب مركز البحوث التطبيقية موضحا إنه يتم حاليا التجهيز لزراعتها بواحة سيوة التي تبعد عن مدينة مرسي مطروح بقرابة الـ300 كيلو متر جنوباً.

وأكد مصيلحي نجاح الباحثين بمركز البحوث التطبيقية، والتابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، في التوصل لأقلمه نوع من نبات «البانيكم» المعمر لتحمل الملوحة سواء كانت في التربة أو مياه الري من خلال إطلاق برنامج لنشر «البانيكم» لإنتاج الأعلاف تحت ظروف الملوحة.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء إنه تم التوصل إلى حزمة توصيات فنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والتي تخدم مناطق التوسع الأفقي التي تتصف بمياه جوفية عالية الملوحة، مثل منطقة المغرة بجنوب العلمين بمحافظة مطروح وسيوة، والتى تساهم في تنمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق.

ومن جانبه، قال المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء بأن فريق العمل بالمركز قد توصل إلى بعض الممارسات الجيدة لأقلمه نباتات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء في المليون مشيرا إلى إنه تم تنفيذ 22 حقل إرشادي بمطروح بالإضافة إلى حقول إرشادية بسيوة لدى المزارعين.

وأشار المهندس عبدالحميد إسرافيل، مدير وحدة المراعي بمركز التنمية المستدامة بمطروح والقائم على تنفيذ البرنامج إنه تم التوصل أيضاً إلى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم لتكون أمهات تساعد المزارعين على سهولة الإكثار المحلى بحقولهم والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف الاستغلال الامثل للمياه ذات الملوحة العالية والأراضي المتأثرة بالأملاح في إنتاج العلف وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعي المتدهورة في محافظة مطروح.

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