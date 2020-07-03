شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تحدد غدًا موعد انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسه المستشار لاشين إبراهيم، غدا السبت، مؤتمرا صحفيًا بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، إنه سوف يتم الإعلان عن موعد دعوه الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية.