شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب البكالوريوس بحاسبات حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، ولفيف من عمداء الكليات بالجامعة، وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، على الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي، في ظل السعي نحو تنمية الجيل الجديد في هذا المجال لخدمة أهداف التنمية وإعداد المواهب وتطوير التطبيقات الصناعية من خلال دعم الجيل الجديد المبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ما يتم العمل عليه حاليًا من خلال المؤتمر الذي يتضمن مناقشة مجموعة من المحاور حول الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل، والبيانات الضخمة وسبل تخزين البيانات وذكاء الأعمال وأنظمة دعم اتخاذ القرار.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن اختيار موضوع المؤتمر يأتى انطلاقا من اعتبار مجال الذكاء الاصطناعي من أحد أنواع العلوم الحديثة التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، حتى إنه دخل في كثير من المجالات الصناعية والبحثية، وعلى رأسها الروبوت والخدمات الذكية.

وفي كلمته، أشار الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، إلى أهمية إعداد الكوادر العلمية والطلابية وتأهيلها للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة إنشاء أقسام علمية جديدة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المناهج العلمية بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، أن محنة فيروس كورونا المستجد أعطتنا منحة كبيرة، حيث نجح الطلاب في تتويج جهود أعضاء هيئة التدريس بالكلية في الفصل الدراسي الحالي الذي اعتمد على منهجية التعليم المدمج، حيث التزم طلابنا في تحصيل المقررات الدراسية وتم تدريبهم على التعلم والبحث الذاتي وكتابة الأبحاث وسعدت بهم وأبهرني عزيمة أبنائي في التحصيل العلمي ليس بهدف اجتياز الفصل الدراسى، بل سعيًا للارتقاء وطرق باب المجلات الدوليه المحلية والإقليمية والعالمية.

وتقدمت م.د منى نصر، رئيس قسم نظم المعلومات، بمقترح لنقل التجربة المطبقة بدول أوروبا وأمريكا للوطن العربى، حيث تعد أول مرة يتحدى الطلاب أنفسهم من خلال تجهيز بحوث بمقاييس عالمية أرسل بعض منها للتحكيم الدولى بمجلات عالمية والبعض الآخر محليا وتحدوا كل الظروف الحالية، بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة لإقامة مؤتمر يعرض أفكار بحوثهم ومناقشتها علنيا أمام زملائهم وأساتذتهم.

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عقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي أون لاين عن طريق برنامج Zoom تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الدكتور سيد عبدالجابر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال عبدالقادر، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل أبوطبل، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة منى محمد نصر، رئيس قسم نظم المعلومات، والدكتورة هالة عبدالجليل، رئيس قسم علوم الحاسب.