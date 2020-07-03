شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 10 محاضر تموينية و6 إنذارات بمخالفات لضبط الأسواق بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت لجنة الرقابة على المطاعم والمحلات برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف والجهات المعنية بمحافظة مرسى مطروح، حملة تفتيش على عدد من المطاعم أسفرت عن إعدام ٤٩ كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحرير ١٠ محاضر و٦ إنذارات لمخالفات خاصة بعدم النظافة وعدم وجود شهادات صحية وإشغال الطريق.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شدد على ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة على المطاعم والمحلات ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والمأكولات، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة التشغيل لتلك المنشآت مع أول شهر يوليو وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.