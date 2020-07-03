شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشارك في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية الرابع عشر بباكستان، عبر برنامج «زووم»، برئاسة الرئيس الباكستاني عارف علوي، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد.

وناقش الاجتماع بحضور الرئيس الباكستاني، وبمشاركة عدد من العلماء البارزين أعضاء مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، من بينهم الدكتور محمد الخشت، تقريرًا حول أداء الجامعة والأنشطة العالمية، وانتخاب رئيس جديد للجامعة، وضم أعضاء جدد من مختلف دول العالم.

وأشار الرئيس الباكستاني في الاجتماع إلى أن مشاركة الأعضاء في هذا الاجتماع تعكس مدى اهتمامهم بشؤون ومصلحة الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد.

وأوضح الرئيس الباكستاني أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تعليمًا أفضل وأن تطوير الجامعة الإسلامية العالمية ممكن عبر التميز في جودة التعليم، موضحًا أنه يحدوه الأمل الكبير في أن يخرج الاجتماع بنتائج مفيدة، ويقدم العلماء توجيهات قيمة للجامعة والسعي لتطويرها ورفاهيتها.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه يتطلع إلى ازدياد دور الجامعة في نشر روح الإسلام السمحة ومواجهة الفكر المتطرف، وتخريج خريجين وعلماء قادرين على تقديم رؤى إسلامية جديدة لإشكاليات وتحديات العصر بعيدًا عن التعصب والأفكار المقولبة.

جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد تأسست عام 1980 بدعم من عدد من حكومات الدول الإسلامية من بينها مصر، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وماليزيا، وجزر المالديف، وغيرها، وعدد من المنظمات، من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي. وتدرس الجامعة العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلمية الأخرى.

يذكر الدكتور محمد الخشت علاوة على عضويته لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، فهو أيضاً عضو مجلس إدارة وعضو مجلس أمناء في عدد من المؤسسات العلمية والإسلامية العالمية، مثل مجلس إدارة مركز حوار الأديان بالأزهر، كما يرأس لجنة الفكر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو بمجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة، والعضو الدائم بلجنة العلوم والابتكار بجامعة شنغهاي جياوتونج.

Advertisements

وقد بلغت مؤلفات د. الخشت 41 كتابا منشورا، وله 27 من الأبحاث العلمية المحكمة، و24 كتابا محققا من التراث الإسلامي، وصدر أول كتاب منشور له عام 1982 منذ ٣٨ عامًا.