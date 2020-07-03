شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتلقى 5 آلاف كمامة للوقاية من «كورونا» من مؤسسة «بنحبك يا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة التنمية المحلية 5 آلاف كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كتبرع من مؤسسة «بنحبك يا مصر للتنمية»، لتوزيعها على العاملين بالوزارة وعدد من المحافظات، في إطار التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس والتوعية الدائمة للمواطنين.

وقام اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، باستقبال المهندسة زينب بشير، رئيس المؤسسة بمقر الوزارة لتسلم الكمامات.

من جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بأهمية دور المجتمع المدني في مساعدة الجهات المسؤولة بالدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا والتوعية الدائمة للمواطنين، موجهًا الشكر للقائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية مع بعض الوزارات والمحافظات خلال الفترة الماضية، مثمنًا دورهم في خدمة المجتمع، خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة وبين وزارة التنمية المحلية والمجتمع المدنى مثل مؤسسة «بنحبك يا مصر» حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

وأعربت رئيس مؤسسة «بنحبك يا مصر للتنمية»، عن شكرها لوزارة التنمية المحلية على تعاونهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن المؤسسة ساهمت في توزيع آلاف من الكمامات الطبية والبدل الواقية على الأطباء في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنها ساهمت في توزيع آلاف الكمامات الطبية أيضًا على الطلاب حفاظًا على صحتهم، في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن المؤسسة قامت بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين بوزارة الهجرة، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم. وقدمت مؤخرا آلاف من كمامات فيش شيلد لصندوق تحيا مصر ودعمت مشروع وشارع 306 الذي ترعاه مؤسسة صندوق تحيا مصر لدعم شباب الخريجين.

Advertisements