شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 7 مصابين بكورونا و52 إصابة جديدة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى الحجر الصحي في ملوي بالمنيا تعافي 7 مصابين بكورونا وخروجهم وعودتهم إلى منازلهم، كما أعلن عن حالة وفاة جديدة داخل قسم الرعاية بالمستشفى، واستمرار علاج 66 مصابًا.

كما أعلن الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ظهور 52 حالة إصابة جديدة بكورونا بمدن وقرى المحافظة ونقلهم للعلاج بمستشفيات العزل والحجر الصحي.