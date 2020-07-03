شكرا لقرائتكم خبر عن «قرار قاس على القلب».. ماذا حدث في مسجد الحسين لإغلاقه مجدداً؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي، وذلك نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة،

وأكدت وزارة الأوقاف في بيانها على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية .

كما أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه .

من جانبه، كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن قرار إغلاق مسجد الحسين، جاء بعد ظهور مظاهر سلبية في المسجد، سواء من قبل المصلين، أو إهمال العاملين في المسجد.

وتابع في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، مع شريف عامر، على شاشة أم بي سي مصر، إنه بالرغم من كون أن الأضرحة مغلقة، إلا أن بعض المصلين كانوا يأتون إلى الجدار الذي يقع خلفه الضريح وينتظرون ويضعون أيديهم، بل ويقومون بتقبيله أيضًا ما قد يتسبب في نقل عدوى فيروس «كورونا» المستجدّ.

وأضاف أن قرار إغلاق مسجد الحسين هو قرار قاس على القلب وشديد، خاصة أن مساجد آل البيت في مصر لها مكانة خاصة في قلوبنا، ولكن كان لابد من ذلك حافظًا على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن عملية إعادة فتح المسجد ستتم بعد إعادة التعقيم مرة أخرى ووضع الضوابط والمحاذير.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن بدء عودة الصلاة بالمساجد مطلع الأسبوع الحالي، ووضعت عدد من الضوابط التي يجب على المصلين القيام بها للوقاية من الفيروس المستجد، وتتضمن هذه الإجراءات:

- ارتداء المصلين الكمامة.

- إحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى.

- ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين.

Advertisements

- قصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة.

- عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء.

- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة.

- عدم المصافحة أو المعانقة.

- وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق

- توزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى.