شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 تاجرًا تموينيًا استولوا على الكمامات بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التموين بالبحيرة بحملات تموينية أسفرت عن تحرير عدد 98 محضرًا تموينيًا منهم 45 محضرًا لتجار تموينيين قاموا بإثبات مبيعات وهمية للاستيلاء على الكمامات في مراكز المحمودية والرحمانية وكفر الدوار وإيتاى البارود والدلنجات وبدر وكذلك منطقة غرب النوبارية.

وحررت الحملات، التي أشرف عليها المهندس كمال راشد، مدير المديرية، عدد 6 محاضر لمخابز بمراكز الرحمانية وكفر الدوار وبدر، منها 21 محضر نقص أوزان و10 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 محاضر غلق مخابز أثناء مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر لمخابز سياحية دون ترخيص ومحضر والتصرف في 3 شكائر دقيق، و4 محاضر توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق، كما تم تحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع لمحال البقالة والجزارة في مركزى بدر والدلنجات و2 محضر لتجار تموينيين للتوقف عن الصرف في مركز الدلنجات.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.