شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعلن استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه سيتم استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية اعتبارا من غدا السبت.

وأضاف «شوكة»، أن أهداف المبادرة هي دعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بالمجان .

وأوضح «شوكة»، أن المبادرة تستهدف النساء فوق 18 عاما، وأن الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدي وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلتة الجسم من سن 18 سنة، وتبدأ الخدمة من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة عصرا .

من جانبه أشار فتحي عثمان، مسؤل التثقيف الصحي بالمديرية، أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية بإدارة العريش الصحية، وذلك بمركز الرعاية الأساسية وسط المدينة ومركز حضري الريسة، مركز حضري المساعيد، مركز حضري عاطف السادات، وإدارة بئر العبدالصحية بالوحدات الصحية بسلمانه ورابعة والخربة والسلام و6 اكتوبر.، ومركز حضري بئر العبد، ووحدة بئر العبدالجديد، وإدارة الشيخ زويد الصحية بمركز رعاية الأمومة والطفولة بالشيخ زويد.

أوضح أن المبادرة تستهدف 132 ألف و761 سيدة وفتاة على مستوى محافظة شمال سيناء.

Advertisements