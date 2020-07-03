شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات المتنقلة للمبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» تجوب شوارع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالي، واصلت العيادات المتنقلة المخصصة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة»، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، أعمالها بمحافظة المنيا.

وتفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتورمحمد محمود أبوزيد العيادات المتنقلة المخصصة للمبادرة، حيث يتم تقديم الخدمة الطبية وصرف الأدوية لجميع المواطنين، وكذلك المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ أن مديرية الصحة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، من خلال العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية والمراكز الطبية بكل إدارة صحية، لتقديم الخدمة الطبية وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة أو لتجديد تلك القرارات، بهدف تخفيف العبء عن المستشفيات.

ووجه المحافظ بتحرك العيادات المتنقلة والقوافل العلاجية للأماكن الأكثر احتياجا وازدحاما للوصول إلى المواطنين وتقديم الخدمة الصحية اللائقة.

من جانبه، أوضح دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة، وتأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة.

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