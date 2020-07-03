شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الملابس: إلغاء غرف القياس بالمحال.. وهذه طرق تحديد المقاس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية، عن إلغاء غرف قياس الملابس بشكل نهائي، في جميع المحلات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي بدأت الحكومة في تطبيقها.

وقال عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: «إن الباعة في محلات الملابس لديهم القدرة والكفاءة بنسبة 95% على معرفة مقاسات الزبائن، مضيفًا: «النهارده بنستخدم وسائل أخرى إن فيه المازورة أو معيار القياس وبنقدر نقيس صدر المستهلك أو طوله أو طول ذراعه ونقدر نحدد بنسبة كبيرة يقدر يستخدم مقاس إيه».

وأوضح عبدالسلام أن العميل من حقه استرداد المنتج خلال 14 يومًا وذلك في حال أن المنتج لم يكن نفس مقاس الشخص، متابعًا: «حتى لو هو أخده وقاسه وطلع مش مظبوط عليه المفروض يبخره بالمكوة بشكل جيد ويعيده لحالته الأولانية حرصًا منه على سلامة اللي ممكن يتعامل مع المنتج مرة أخرى» مشيرًا إلى أن المحل سيقوم بهذا الدور قبل إعادة القطعة مرة أخرى للبيع.

وأشار عبدالسلام إلى أن المستهلك من حقه الحصول على قطعة الملابس والذهاب بها لمنزله وموجود عليها كارت التعريف والأكياس الخاصة بها وأنه حال اكتشاف خطأ المقاس أو أنه غير مناسب يجب أن يعيده على حالته مرة أخرى، مشددًا على أنه لا يمكن استرجاعه بعد غسيله.

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