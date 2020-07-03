شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفريق الطبي السابع بمستشفى الحجر الصحي بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الفريق الطبي السابع بمستشفى الحجر الصحي بقها بقيادة الدكتور محمود حسب الله مدير الفريق الطبي السابع، مهام الأعمال بالمستشفى للفريق الطبي الثامن بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي مدير المستشفى، ليواصل أعمال تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس.

وكرم الدكتور محمود حسب الله، والدكتور على طبل نائب المدير الطبي، أعضاء الفريق السابع، وذلك قبل انتهاء فترة عملهم صباح اليوم الجمعة، وتسليم مهام عملهم للفريق الثامن.

وثمن مدير الفريق الطبي الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الفريق الطبي السابع وتضحياتهم العظيمة وسط أجواء من الفرح والسعادة بخروج متعافين جدد من الفيروس بالمستشفى.

كما تم تكريم فريق أمن المستشفى لكفاءتهم والإلتزام الذي حققوه خلال فترة عملهم بالمستشفى.