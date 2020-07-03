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صور..وزير الإسكان: تشطيب 528 وحدة سكنية بمشروع" JANNA" بالمنيا الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لـ528 وحدة سكنية (22 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمدينة المنيا الجديدة، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات وواجهات العمارات تزامناً مع أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع.

من جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه يجري حالياً العمل على قدم وساق بمشروع  " JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بالمنطقة الترفيهية أسفل نادي المهندسين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي للمشروع، وجارٍ أعمال التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع العام شامل (club house)، و عدد ( 2 ) بحيرة مائية وحمام سباحة وأعمال تنفيذ السور الخارجي والبوابات.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، استمرار العمل على مدار الأسبوع لسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بسير الأعمال بمدينة المنيا الجديدة.

كان المهندس محمد مصطفي أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، قد أكد أنه جارٍ استكمال أعمال الطرق  بمشروعي سكن مصر والإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ 140 فداناً بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بين منطقة ابني بيتك 3 وطريق المنيا / القاهرة الصحراوي.

وأكد المهندس محمد مصطفى رجب، التزام الشركات العاملة بالمواقع  بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل، وحمايتهم من الإصابة بفيروس المستجد، مضيفاً أن ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة على دفع العمل بالمشروعات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار،  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة استمرار العمل فى تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها للانتهاء منها فى المواعيد المقررة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد انه يتم تنفيذ عدة مشروعات بالمدينة، حيث يجرى تنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية  لتوصيل الغاز الطبيعي، طبقاً لبروتوكول التعاون بين جهاز مدينة المنيا الجديدة، وشركة وادي النيل للغاز الطبيعي، حيث بلغت نسبة الإنجاز للكتلة العمرانية القائمة نحو 15%.

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