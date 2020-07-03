الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا لإعلان فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الهيئه الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرا صحفيًا بمقر الهيئه العامة للاستعلامات غدًا السبت الساعة الثالثة عصرًا، للإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وميعاد دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر وكذلك الجدول الزمني للعمليه الانتخابية.

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