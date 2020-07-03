شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ خط المياه الناقل لمحطة مياه الشرب العملاقة بمدينة ناصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال حفر وتركيب خط المياه الناقل بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، والجاري تنفيذه بطول ١٩ كيلو متراً، ويبدأ من مأخذ ناصر على النيل بمحافظة أسيوط وينتهي بمحطة مياه الشرب العملاقة بمدينة ناصر الجديدة.

وأشار المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إلى أنه جارٍ تنفيذ عددٍ من المنشآت بالمرحلة الأولى بمشروع محطة مياه الشرب العملاقة التى تقام على مساحة ٣٥ فدانا بطاقة إجمالية للمحطة (١٢٠ ألف م٣/ يوم) ، مضيفاً أن ذلك يأتى في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمدن ومحافظات الصعيد المختلفة.

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه يجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولى بالمحطة بطاقة (٣٤ ألف م٣/ يوم)، مشيراً إلى أن المحطة سيتم تنفيذها على أربع مراحل.

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وأكد المهندس ياسر عبدالله، أن العمل متواصل بالمشروع ليل نهار، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، موضحاً أن محطة مياه مدينة ناصر الجديدة تُعد من أكبر محطات المياه التى يتم إنشاؤها بمدن الصعيد.