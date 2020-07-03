شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشارك فى اجتماع أمناء الجامعة الإسلامية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية الرابع عشر بباكستان، عبر الفيديو كونفرانس ، برئاسة الرئيس الباكستانى عارف علوي، وذلك فى القصر الرئاسى بالعاصمة إسلام آباد.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، ناقش الاجتماع بحضور الرئيس الباكستاني، وبمشاركة عدد من العلماء البارزين أعضاء مجلس أمناء الجامعة الاسلامية العالمية، من بينهم الدكتور محمد الخشت، تقريرًا حول أداء الجامعة والأنشطة العالمية، وانتخاب رئيس جديد للجامعة، وضم أعضاء جدد من مختلف دول العالم.

وأشار الرئيس الباكستاني في الاجتماع، إلى أن مشاركة الأعضاء في هذا الاجتماع تعكس مدى اهتمامهم بشؤون ومصلحة الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد.

وأوضح الرئيس الباكستاني، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تعليم أفضل وبأن تطوير الجامعة الإسلامية العالمية ممكناً عبر التميز في جودة التعليم، موضحًا بأنه يحدوه الأمل الكبير في أن يخرج الاجتماع بنتائج مفيدة، ويقدم العلماء توجيهات قيمة للجامعة والسعي لتطويرها ورفاهيتها.

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وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بحسب بيان صادر عن الجامعة، إنه يتطلع إلى ازدياد دور الجامعة فى نشر روح الإسلام السمحة ومواجهة الفكر المتطرف، وتخريج خريجين وعلماء قادرين على تقديم رؤى إسلامية جديدة لاشكاليات وتحديات العصر بعيدا عن التعصب والأفكار المقولبة.

جدير بالذكر أن الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد تأسست عام 1980 بدعم من عدد من حكومات الدول الإسلامية من بينها مصر، والمملكة العربية السعودية، وباكستان ، وماليزيا، وجزر المالديف، وغيرها.و عدد من المنظمات من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي. وتدرس الجامعة العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية والانسانية والعلمية الأخرى.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت علاوة على عضويته لمجلس أمناء الجامعة الاسلامية العالمية، فهو أيضاً عضو مجلس ادارة وعضو مجلس أمناء في عدد من المؤسسات العلمية والاسلامية العالمية، مثل مجلس إدارة مركز حوار الأديان بالأزهر ، كما يرأس لجنة الفكر بالمجلس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو بمجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة، والعضو الدائم بلجنة العلوم والابتكار بجامعة شنغهاي جياوتونج، وقد بلغت مؤلفات الدكتور الخشت 41 كتابا منشورا، وله 27 من الأبحاث العلمية المحكمة، و24 كتابا محققا من التراث الاسلامي، وصدر أول كتاب منشور له عام 1982 منذ 38 عاما.