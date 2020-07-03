شكرا لقرائتكم خبر عن "إغلب قلقك".. قطاع المتاحف بالأثار يتواصل مع متابعيه بمحاضرة أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، مساء اليوم الجمعة محاضرة بعنوان "إغلب قلقك " من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت رندا روفائيل مدير عام الإدارة، ان المحاضرة تلقيها ايمان مصطفى لايف كوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج واستشاري تدريب تنمية، وتتناول خلال المحاضرة المفهوم العلمي للتوتر والقلق، ومسببات التوتر، وما له من مردود على الحياة الشخصية والاجتماعية.

واضافت روفائيل أن المحاضرة تتناول ايضاً عرض لبعض الطرق الخاطئة وأخرى صحية للتعامل مع القلق.

وعلى هامش المحاضرة سوف يتم مناقشة الخطوات الواجب اتباعها للتعايش مع جائحة كورونا والعمل على الحد من انتشارها.

يمكن متابعه المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالادارة لى شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

Advertisements

ويقوم القطاع ببث عدد من المحاضرات المباشرة فى عدد من الموضوعات المختلفة لتنمية الوعى الاثرى لدى الجمهور، وكانت آخر محاضرة بعنوان "أهمية استخدام الأيدي كوسيلة للتواصل مع الأطفال ذوي الإعاقة السمعبصرية " ، تحت شعار (أيادي تتكلم).

وجاءت في إطار التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف ومؤسسة Hope City لمزدوجي الإعاقة، وبين مجموعة أخرى من مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، في ظل الدور التوعوي الذي تقوم به الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بالقطاع، لتأهيل المجتمع لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اكتشاف مواهبهم وقدراتهم لدمجهم بالمجتمع من خلال المتاحف، كخطوة فعالة في طريق التنمية المستدامة - مصر 2030 .

كما تقدم وزارة السياحة والاثار عدد من الانشطة المختلفة بكل قطاعاتها عبر الاون لاين منذ بداية أزمة كورونا، حيث تقدم مجموعة جولات افتراضية فى مواقع اثرية مختلفة للجمهور.