شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: حظر البلاستيك أحادى الاستخدام فى العائمات لخطورتها على الحياة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن اصدار الدليل الإرشادي الأول، للرحلات البحرية السياحية بنطاق المحميات الطبيعية و المناطق المتاخمة لها لاستئناف الانشطة البحرية اثناء فترة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك في اطار توجه العالم نحو التعايش مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، ان الدليل يهدف الى وضع الإجراءات المطلوبة لتجنب التاثيرات البيئية التى قد تنجم عن الانشطة السياحية البحرية فى ضوء الضوابط والاشتراطات الوقائية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار لاستئناف السياحة مع تجنب انتشار او الإصابة بفيرس كورونا المستجد بنطاق المحميات الطبيعية والمناطق المتاخمه لها بجمهورية مصر العربية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن يتخذها القائمين على المراكب واليخوت واللنشات لمراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير على العائمة مع الالتزام التام بعدم تنظيف او التخلص من اى ادوات باستخدام مياة البحر لما لها من تأثير سلبى وبالاخص فى الاماكن ذات الحساسية البيئية وضرورة جمعها فى اكياس مغلقة ونقلها الى الاماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة .

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واضافت فؤاد ان الدليل يمنع استخدام الأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام على العائمة لخطورتها على الحياة البحرية وفى حالة ضرورة استخدامها يكون ذلك فى اضيق الحدود مع امكانية توفير البدائل الاخرى لها غير البلاستيكية او التنبيه على العملاء باصطحاب ادواتهم الشخصية والقابلة لاعادة الاستخدام .

كما يلتزم القائمين على الرحلات باشتراطات التعامل مع المخلفات و التى تراعى توفير حاوية لمخلفات المهمات الوقائية منفصلة عن باقى المخلفات على ان تكون مغلقة و يتم تطهيرها الى ان يتم نقلها الى الأماكن المخصصة بعد انتهاء الرحلة.

جديرا بالذكر ان هذا الدليل قابل للتعديل فى حالة توافر اى معلومات عن وجود تاثيرات بيئية سلبية او بتوافر معلومات جديدة عن الفيروس .