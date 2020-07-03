شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مهلة حتى 31 أغسطس المقبل للوافدين المخالفين لمغادرة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًاعاجلا ، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت برفع القيود الأمنية وإلقاء القبض عن المخالفين لقانون الإقامة منذ 2 يناير 2020 حتى 29 فبراير الماضى ومن المقرر أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس المقبل ، وذلك دون أى غرامات.

وأشار إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالى بالكويت ، لفت فيه إلى أن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة فى الإدارة العامة لشئون الإقامة أكدت عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين منذ أول يناير الماضى وما قبله، بحيث يكون لازما على هؤلاء مغادرة البلاد طواعية أو إبعادهم دون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية.

وقالت الداخلية الكويتية : إنه فى إطار التوجهات العامة للدولة بتعديل التركيبة السكانية، سيتم منح الإقامة لعام واحد فقط للعاملين فى القطاع الحكومى والخدم والملحقين بعائل وحملة المادة 23 وكفيل نفسه.

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وتضمنت التعليمات الجديدة التى صدرت عن قطاع الإقامة أنه من تاريخ أول يناير وحتى 29 فبراير 2020 تم رفع القيود عنهم (القاء قبض وعدم تجديد) مع منحهم إقامة آليا لمدة ثلاثة شهور ودون المساءلة عن الغرامة وتكون صلاحية إقامتهم حتى 31 أغسطس المقبل .

وتبقى القيود الأمنية (إلقاء قبض ومنع تجديد) من أول يناير 2020، وما قبل ولا يقدر أن يعدل وضعه وما قبله عامى 2018 و2019 وهكذا.

وبالنسبة للحالات التى سيتم استقبالها وتعديل وضعها دون الاعتداد بتاريخ المخالفة ستكون كالتالي: والدى المواطن أو المواطنة، وزوج وأبناء الكويتية، والأجانب أبناء المواطن الكويتي، والعمالة المنزلية للمواطنين.

وشدد الإجراءات على عدم تجديد إقامة الأجانب المقيمين خارج البلاد ممن انتهت إقامتهم، حيث سيتم التجديد فقط لمن يحمل إقامة صالحة، وسوف يكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط، حسب إذن العمل.

أما بخصوص تمديد جواز السفر المنتهى ونقل المعلومات بشأنهم (يتم اشتراط إحضار جواز سفر جديد).