شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس بذكرى ميلاد أميرة ويلز الراحلة:زيارة الأميرة ديانا لمصر الأقرب لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصرية، ذكرى ميلاد الأميرة ديانا، أمير ويلز السابقة، الذى وافق الأول من يوليو، مستعيدا ذكريات زيارتها إلى مصر، خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، مؤكدا أن هذه الزيارة هى الأقرب إلى قلبه حتى يومنا هذا.





ونشر حواس، عبر حسابه على انستجرام، صورة جمعته مع الأميرة ديانا، خلال زيارتها لمنطقة آثار أهرامات الجيزة، صحبها بتعليق: "أتذكر الأميرة ديانا فى عيد مولدها وزيارتها للأهرامات، أعتبر تلك الزيارة حتى اليوم الأقرب إلى قلبى".





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يشار إلى أن الأمير ديانا، قامت بزيارة مصر فى 13 مايو من عام 1992 حيث زارت الجامع الأزهر وبعض المناطق السياحية، وفى المجمل فإن الأميرة الشهيرة التى رحلت فى عام 1997، زارت مصر مرتين، الأولى عندما توقفت باليخت مع زوجها السابق الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا أثناء رحلة شهر العسل فى عام 1981 فى مدينة بورسعيد واستقبلها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرينته السيدة جيهان السادات، ونالت وسام الكمال الذى يمنح للسيدات فقط وهو من الطبقة الممتازة، وعادت مرة أخرى فى عام 1992 حيث زارت الأماكن السياحية والتاريخية والتقطت العديد من الصور فى هذه أماكن مثل منطقة الهرم والمتحف المصرى ومدينة الأقصر فى معابدها المختلفة، وطريق الكباش.

وحرصت الأميرة فى زيارتها التاريخية للجامع الأزهر بحضور وفد كبير من رجال الدين، على ارتداء غطاء للرأس احترامًا للمسجد وقامت وسائل الإعلام الغربية بتسليط الضوء على هذا الفعل كونها أميرة غربية وتلتزم بتعاليم المسلمين فى الدخول إلى مساجدهم.