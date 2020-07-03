شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تدرس توفير معاش لسيدة حبسها شقيقها لمدة 22 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس وزارة التضامن الاجتماعات ممثلة فى مديرية التضامن بالمنيا توفير معاش لسيدة أهملها شقيقها وحبسها فى منزل مجاور لهم لمدة 22 عاما دون رعاية ، تستطيع منه الانفاق دون الحاجة لشقيقها مع توفير أوجه الرعاية الطبية الكاملة.

وأكدت الوزارة أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ دائما ما توجه بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لكبار السن ممن ليست لهم اى ماوى من خلال دور الرعاية مع توفير أوجه الرعاية الكاملة وأنه بمجرد تلقى فريق أطفال بلامأوى وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بلاغ عن سيدة أهملها شقيقها تحرك الفريق واتخاذ اللازم بتقديم الإسعافات اللازمة للحالة وإحالتها لطبيب مختص، نظرا للتدهور الشديد في بنيتها الجسدية، كما تم عرضها على طبيب نفسى لمتابعتها وتقديم الدعم النفسي لها.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى فريق أطفال بلامأوى وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بالوصول إلى السيدة فادية إسماعيل مهنى المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بناء على بلاغ مقدم ضد خلف إسماعيل مهني أخو الحالة محبوس على ذمة التحقيقات من السبت الموافق 27 يونيو، من المواطنين، خلف على ومجاهد على، جيران الحالة بإهماله أخته وحبسها فى منزل مجاور لهم لمدة 22 عاما دون رعاية.

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وبعد الزيارة تبين لفريق التدخل السريع أن السيدة فادية إسماعيل مهنى، ذات الخمسين عاما تعيش فى غرفة بحالة سيئة وغير آدمية ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة نتيجة بقائها منعزلة في هذا المكان لمدة 11 شهرا لم تتناول خلالها سوى القليل من الطعام ولم يقم أحدا من ذويها بتقديم الرعاية لها.

فادية كانت تعيش مع أخيها بصورة طبيعية فى المنزل ولكن الأخ منعها من الخروج من المنزل منذ 22 عاما بسبب هروبها المتكرر على حد قول زوجة الأخ.

وعندما عرض عليها الفريق إيداعها فى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى رفضت رفضا تاما كما رفضت أن تعود لمنزل الأخ أو تعيش معه فقام الفريق بتجهيز مكان صحي وآمن للحالة فى منزلها بعد استشارة الطبيب النفسي بأنه لا خطورة من بقائها بمفردها.