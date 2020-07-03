افتتاح المؤتمر الأول للذكاء الإصطناعى لطلاب البكالوريوس بحاسبات جامعة حلوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات وذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة و الدكتور أسامه إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ولفيف من عمداء الكليات بالجامعة وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية.

وأكد نجم، فى بيان اليوم، على الاهتمام العالمى بالذكاء الاصطناعي، فى ظل السعى نحو تنمية الجيل الجديد فى هذا المجال لخدمة أهداف التنمية وإعداد المواهب وتطوير التطبيقات الصناعية من خلال دعم الجيل الجديد المبتكر فى مجال الذكاء الاصطناعى وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال المؤتمر الذى يتضمن مناقشة مجموعة من المحاور حول الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل، و البيانات الضخمة و سبل تخزين البيانات وذكاء الأعمال وأنظمة دعم اتخاذ القرار.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن اختيار موضوع المؤتمر يأتى انطلاقا من اعتبار مجال الذكاء الاصطناعى من أحد أنواع العلوم الحديثة التى انتشرت على نطاق واسع فى الآونة الأخيرة، حتى إنه دخل فى كثير من المجالات الصناعية والبحثية، وعلى رأسها الروبوت والخدمات الذكية.

وفى كلمته أشار الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة إلى أهمية إعداد الكوادر العلمية والطلابية وتأهيلها للعمل فى مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة انشاء أقسام علمية جديدة متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطوير المناهج العلمية بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى أن محنه فيروس كورونا المستجد اعطتنا منحه كبيرة حيث نجح الطلاب فى تتويج جهود أعضاء هيئه التدريس بالكلية فى الفصل الدراسى الحالى الذى اعتمد على منهجيه التعليم المدمج حيث التزم طلابنا فى تحصيل المقررات الدراسية وتم تدريبهم على التعلم والبحث الذاتى وكتابه الابحاث وسعدت بهم وأبهرنى عزيمه أبنائى فى التحصيل العلمى ليس بهدف اجتياز الفصل الدراسى بل سعيا للارتقاء وطرق باب المجلات الدولية المحلية والإقليمية والعالمية.

وتقدمت الدكتورة منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات بمقترح لنقل التجربة المطبقة بدول اوروبا وامريكا للوطن العربى حيث تعد أول مره يتحدى الطلاب أنفسهم من خلال تجهيز بحوث بمقاييس عالمية أرسل بعض منها للتحكيم الدولى بمجلات عالمية والبعض الأخر محليا وتحدوا كل الظروف الحالية بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة لإقامه مؤتمر يعرض أفكار بحوثهم ومناقشتها علنيا أمام زملائهم وأساتذتهم.

عقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى أون لاين عن طريق الفيديو كونفرانس تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الدكتور سيد عبد الجابر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة امل أبوطبل وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع والبيئة و الدكتورة منى محمد نصر رئيس قسم نظم المعلومات و الدكتورة هالة عبدالجليل رئيس قسم علوم الحاسب.