شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبرى إمبابة الأثرى على النيل بعد تطويره وإعادة تشغيله.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل وإعادة تشغيله،حيث قامت بتنفيذ المشروع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وأكد وزير النقل أنه خلال تنفيذ المشروع تمت المحافظة على النسق التاريخي للكوبري والذي يرجع تاريخ إنشاؤه الى عام 1892 م وأنه تم استخدام قطاعات الكوبري الاصلية في اعمال الصيانة واعادة التأهيل واعادة التشغيل الكهروميكانيكي للفتحة الملاحية المتحركة وكذلك اعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبري والمداخل والمخارج على ضفتي النيل، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمشيات الأفراد بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدلاً منها وكذلك إعادة تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري وتركيب عدد (90) من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشايات العلوية.

Advertisements

جدير بالذكر أن كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها 11 كوبري، والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالي للكوبري 490 مترا ويحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.