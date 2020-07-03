شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: جولات على المحطات البحثية لتقديم الخدمات الإرشادية والمجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية التابع لوزارة الزراعة بزيارة تفقدية لمحطة بحوث مريوط لمتابعة سير العمل بها وحصاد الشعير من التجارب البحثية، وذلك فى اطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، لقيادات الوزارة بالمتابعة الميدانية لمواقع العمل المختلفة وبالتنسيق مع د نعيم مصلحى رئيس مركز بحوث الصحراء .

وقال نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية ، المحطة الابحثية بمريوط ، قامت بعمل 18 دورة تدريبية لعدد 1650 متدرب وذلك لزيادة القدرات العلمية والعملية فى المشاريع الزراعية المختلفة من اجل التنمية المستدامة وحل مشاكل المزارعين فى المناطق المجارة.

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و أشاد نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية بالدور الارشادى والتنموى الذى تقوم به المحطة ، وأيضا المشاركة المجتمعية للمحطة فى القوافل البيطرية بالتعاون مع محافظة الاسكندرية ومديرية الزراعة فى توعية المزارعين بالعامرية وبرج العرب والحمام والنوبارية وأيضا دور المحطة فى تطهير بعض المنشآت الحكومية ومراكز تجمع وخدمة المواطنين للوقاية من فيروس كورونا ووجه باستمرار دور المحطة الإرشادى والمجتمعى ،كما تفقد أرض المحطة بعد تسويتها بالليز مشيدا بالعاملين فيها وبجهودهم فى رفع كفاءة المحطة من أجل تحويلها إلى مزرعة نموذجية.

استمرارا لدور مركز بحوث الصحراء فى بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالمؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وفى اطار برتوكول التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش (SAIL ) والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( ايفاد ) وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ،والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ،وبالتنسيق مع د نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء.

كان الدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية بوزارة الزراعة والباحث الرئيسى للبرنامج التدريبى " التدريب والتوعية وبناء المهارات للتنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية " قام بافتتاح أحد مراحل البرنامج التدريبى فى محافظة كفر الشيخ وذلك بحضور د سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة(sall) .