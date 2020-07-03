مصر | لتنمرها على الحجاب.. محام يطالب بمنع إصدار تصاريح عمل لميس حمدان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر لتنمرها على الحجاب.. محام يطالب بمنع إصدار تصاريح عمل لميس حمدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أيمن محفوظ، المحامي إنذارًا رسميًا للدكتور أشرف ذكي، نقيب الممثلين يطالب فيه منع إعطاء تصاريح عمل للفنانة ميس حمدان، والتي سبق لها عمل إعلان قطونيل الذي رآه الكثيرون غير ملائم من الناحية الأخلاقية.

وبدأ "محفوظ" إنذاره لنقيب الممثلين بقوله: ميس حمدان ظهرت في فيديو تتنمر على رمز إسلامي وهو الحجاب والفتيات أصحاب العاهات الشكلية وقد آثار هذا الفيديو ردود أفعال غاضبة من كل المصريين الغيورين على رمز يعد مقدسا وهو الحجاب وهو ما آثار استهحان الكثيرين.

وأضاف في إنذاره أن ميس حمدان، دعت للخروج على تقاليد المجتمع من الإجراءات التي تنتهجها أهالي الفتيات للمراقبة الأسرية ودعت إلى كسر تلك العادات وترك الفتيات يعملن ما يحلوا لهن، واتهمت جموع الرجال بأنهم يتحرشون بأي سيدة ونست أن الرجال بحق المحافظين على الفتيات هما الأغلبية الساحقة.

واستطرد أن ما فعلته ميس حمدان، هو عين التنمر المؤذي للمشاعر الجميع لأن التنمر هو إيقاع الأذى بنفسيه المجني عليه قبل الإيذاء البدني ويعد جريمة سلوكية وأخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية ويعاني من آثارها السلبيه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع والأولى بالحماية.

واختتم بأن نصوص القانون تستنكر أي فعل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، وكذلك يمنع أي عمل يكون فيه اذدراء لأي دين سماوي.

وطالب محفوظ تطبيقا لقانون نقابة المهن التمثيلة بما أن نقيبها هو الشخص المفوض به قانونا، أن يتخذ إجراءات ضد الفنانين وله سلطة منع إصدار تصاريح عمل المشكو في حقها ميس حمدان، ولو لمدة محددة عقابًا لها على ما اقترفته من تنمر بالفتيات والرجال والأخطر التنمر على الحجاب وهو رمز إسلامي لا يقبل الشك.