مصر | لتنمرها على الحجاب.. محام يطالب بمنع إصدار تصاريح عمل لميس حمدان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر لتنمرها على الحجاب.. محام يطالب بمنع إصدار تصاريح عمل لميس حمدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل أيمن محفوظ، المحامي إنذارًا رسميًا للدكتور أشرف ذكي، نقيب الممثلين يطالب فيه منع إعطاء تصاريح عمل للفنانة ميس حمدان، والتي سبق لها عمل إعلان قطونيل الذي رآه الكثيرون غير ملائم من الناحية الأخلاقية.
وبدأ "محفوظ" إنذاره لنقيب الممثلين بقوله: ميس حمدان ظهرت في فيديو تتنمر على رمز إسلامي وهو الحجاب والفتيات أصحاب العاهات الشكلية وقد آثار هذا الفيديو ردود أفعال غاضبة من كل المصريين الغيورين على رمز يعد مقدسا وهو الحجاب وهو ما آثار استهحان الكثيرين.
وأضاف في إنذاره أن ميس حمدان، دعت للخروج على تقاليد المجتمع من الإجراءات التي تنتهجها أهالي الفتيات للمراقبة الأسرية ودعت إلى كسر تلك العادات وترك الفتيات يعملن ما يحلوا لهن، واتهمت جموع الرجال بأنهم يتحرشون بأي سيدة ونست أن الرجال بحق المحافظين على الفتيات هما الأغلبية الساحقة.
واستطرد أن ما فعلته ميس حمدان، هو عين التنمر المؤذي للمشاعر الجميع لأن التنمر هو إيقاع الأذى بنفسيه المجني عليه قبل الإيذاء البدني ويعد جريمة سلوكية وأخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية ويعاني من آثارها السلبيه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع والأولى بالحماية.
واختتم بأن نصوص القانون تستنكر أي فعل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، وكذلك يمنع أي عمل يكون فيه اذدراء لأي دين سماوي.
وطالب محفوظ تطبيقا لقانون نقابة المهن التمثيلة بما أن نقيبها هو الشخص المفوض به قانونا، أن يتخذ إجراءات ضد الفنانين وله سلطة منع إصدار تصاريح عمل المشكو في حقها ميس حمدان، ولو لمدة محددة عقابًا لها على ما اقترفته من تنمر بالفتيات والرجال والأخطر التنمر على الحجاب وهو رمز إسلامي لا يقبل الشك.
خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.
تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 وفاة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 71299 و3120 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.