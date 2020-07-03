أخبار مصر | "النقل": الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 11:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر "النقل": الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل حيث قامت بتنفيذ المشروع النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وصرح وزير النقل أنه خلال تنفيذ المشروع تمت المحافظة على النسق التاريخي للكوبري. والذي يرجع تاريخ إنشاؤه الى عام 1892 م وأنه تم استخدام قطاعات الكوبري الاصلية في اعمال الصيانة واعادة التأهيل واعادة التشغيل الكهروميكانيكي للفتحة الملاحية المتحركة وكذلك اعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبري والمداخل والمخارج على ضفتي النيل.

وذلك بالإضافة إلى التطوير الشامل لمشيات الأفراد بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدلًا منها وكذلك إعادة تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري وتركيب عدد (90) من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشايات العلوية

جدير بالذكر أن كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها 11 كوبري، والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالي للكوبري 490 مترا ويحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.

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في سياق آخر عقد الوزير، اجتماعا موسعا، أمس، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة ادخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات الشاحنات)، والتي ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الاعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأكد وزير النقل على الاهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الاعباء على الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، مشيرا الى أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد - الشاحنات)، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الامثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات الى الهدف النهائى وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي.

وأوضح الوزير أن مميزات عديدة للنقل متعدد الوسائط تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل البضائع يؤدى إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان. ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

وفي ختام الاجتماع، طلب وزير النقل مشاركة المتخصصين من الجانبين في كافة الاجتماعات مع الاستشاري الالماني دورنير والذي يقوم حاليا بدراسة تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية الى شركة مستقلة تجاريا عن السكة الحديد.